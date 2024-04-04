«Еще 550 картин»: Российскому кино требуется 200 млрд рублей для импортозамещения

Отечественной киноиндустрии нужно произвести еще 550 фильмов до 2030 года, чтобы заполнить нишу, заявил НСН Андрей Гончаров. 

Российскому кино требуется 200 млрд рублей до 2030 года для импортозамещения, заявил эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров в пресс-центре НСН.

«Мы посчитали жанры и количество проектов, которые нам нужно создать в ближайшие годы. В период с 2024 года по 2030 год помимо тех проектов, которые уже производит отрасль при поддержке Минкульта и Фонда кино, нужно произвести минимум 550 крупных проектов. По этому исследованию получается, что в этот период в отрасль нужно вложить еще порядка 200 миллиардов рублей. Это нужно, чтобы организовать импортозамещение. В данный момент эти средства в индустрию в таком количестве не идут», - рассказал он.

Кинотеатры сегодня переживают глубокий кризис, что негативно сказывается на посещаемости торговых центров, заявил ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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