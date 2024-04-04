«Еще 550 картин»: Российскому кино требуется 200 млрд рублей для импортозамещения

Российскому кино требуется 200 млрд рублей до 2030 года для импортозамещения, заявил эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров в пресс-центре НСН.

«Мы посчитали жанры и количество проектов, которые нам нужно создать в ближайшие годы. В период с 2024 года по 2030 год помимо тех проектов, которые уже производит отрасль при поддержке Минкульта и Фонда кино, нужно произвести минимум 550 крупных проектов. По этому исследованию получается, что в этот период в отрасль нужно вложить еще порядка 200 миллиардов рублей. Это нужно, чтобы организовать импортозамещение. В данный момент эти средства в индустрию в таком количестве не идут», - рассказал он.

Кинотеатры сегодня переживают глубокий кризис, что негативно сказывается на посещаемости торговых центров, заявил ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в пресс-центре НСН.

