«Снимает барьеры»: ГЧП в сфере культуры гарантирует компаниям защиту от банкротства

Государственно-частное партнерство в сфере культуры позволяет достигать целей государства и помогает компаниям преодолевать административные барьеры, заявил руководитель практики ГЧП Бюро адвокатов «Де-юре» Кирилл Быков в пресс-центре НСН.

«Схема ГЧП интересна тем, что это просто способ передачи прав кому-то с целью получения дохода. Государственно-частное партнерство направлено на решение задач, которые стоят перед самим государством. Учитывая, что не хватает бюджетных средств, нужно привлекать частного инвестора. В сфере культуры государство фактически привлекает часть средств и знания частных инвесторов, помогая при этом снимать административные барьеры. Все бюрократические процессы значительно ускоряются. Также надо отметить, что ГЧП – это гарантия от банкротства, минимальная прибыль гарантирована. Третий плюс – государство, отслеживая проект, может дополнительно его профинансировать», - отметил он.

Российскому кино требуется 200 млрд рублей до 2030 года для импортозамещения, заявил эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров в пресс-центре НСН.

