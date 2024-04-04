«Снимает барьеры»: ГЧП в сфере культуры гарантирует компаниям защиту от банкротства
Кирилл Быков рассказал в эфире НСН, что государственно-частное партнерство выгодно всем участникам.
Государственно-частное партнерство в сфере культуры позволяет достигать целей государства и помогает компаниям преодолевать административные барьеры, заявил руководитель практики ГЧП Бюро адвокатов «Де-юре» Кирилл Быков в пресс-центре НСН.
«Схема ГЧП интересна тем, что это просто способ передачи прав кому-то с целью получения дохода. Государственно-частное партнерство направлено на решение задач, которые стоят перед самим государством. Учитывая, что не хватает бюджетных средств, нужно привлекать частного инвестора. В сфере культуры государство фактически привлекает часть средств и знания частных инвесторов, помогая при этом снимать административные барьеры. Все бюрократические процессы значительно ускоряются. Также надо отметить, что ГЧП – это гарантия от банкротства, минимальная прибыль гарантирована. Третий плюс – государство, отслеживая проект, может дополнительно его профинансировать», - отметил он.
Российскому кино требуется 200 млрд рублей до 2030 года для импортозамещения, заявил эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД нашло признаки дискредитации армии в высказываниях музыканта Котлярова
- Физик рассказал, как учёных РФ изгоняют из Европы
- СМИ: В Москве задержали экс-главу ОВД «Коммунарский»
- Корпус стражей Исламской революции ликвидировал 15 напавших на базы в Иране
- На Кубани задержали бывшего военного ЦАХАЛ, намеревавшегося вступить в ВСУ
- Россиянам рассказали, как заставить самокатчика ответить за ДТП
- Росптицесоюз: Дефицита яиц на Пасху не будет
- Более 600 человек заблокированы в горах на востоке Тайваня
- Россиянка Ольга Маслова вместе с Пласидо Доминго исполнит «Набукко» в Париже
- СМИ: «Мегамаркет» займет площади ИКЕА в ТЦ «МЕГА»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru