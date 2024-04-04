Кинопродюсер назвал маркетинговые бюджеты залогом успеха картины

Российские картины поддерживаются государством только на этапе производства, про маркетинг все забывают, хотя именно он двигает продажи, заявил кинопродюсер Максим Добромыслов в пресс-центре НСН.

«В этом году у нас вышли большие релизы, которые собрали достаточное количество денег. Но проблема не такая очевидная. Ведь нужно поддержать проект не только на стадии производства, торговые центры должны поддержать пиаром и маркетингом, чтобы посетители знали про эти проекты. Это одно из самых важных, что можно сделать. К сожалению, государство выделяет деньги на производство, на маркетинг не выделяется ничего совсем. Если мы посмотрим на бюджет громких зарубежных проектов, маркетинговый бюджет там зачастую больше, чем на само производство», - отметил он.

Российскому кино требуется 200 млрд рублей до 2030 года для импортозамещения, заявил ранее эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров в пресс-центре НСН.

