Кинопродюсер назвал маркетинговые бюджеты залогом успеха картины
Максим Добромыслов заявил в эфире НСН, что российские картины поддерживаются государством только на этапе производства.
Российские картины поддерживаются государством только на этапе производства, про маркетинг все забывают, хотя именно он двигает продажи, заявил кинопродюсер Максим Добромыслов в пресс-центре НСН.
«В этом году у нас вышли большие релизы, которые собрали достаточное количество денег. Но проблема не такая очевидная. Ведь нужно поддержать проект не только на стадии производства, торговые центры должны поддержать пиаром и маркетингом, чтобы посетители знали про эти проекты. Это одно из самых важных, что можно сделать. К сожалению, государство выделяет деньги на производство, на маркетинг не выделяется ничего совсем. Если мы посмотрим на бюджет громких зарубежных проектов, маркетинговый бюджет там зачастую больше, чем на само производство», - отметил он.
Российскому кино требуется 200 млрд рублей до 2030 года для импортозамещения, заявил ранее эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров в пресс-центре НСН.
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