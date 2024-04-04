«Прибыльная история»: В Россию вернулся интерес к боулингу

Боулинг в России переживает второе дыхание, открываются новые большие залы после затишья спроса, заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в пресс-центре НСН.

«У боулинга была большая просадка. Операторы развлекательные были в кризисе, многие закрывались. Но сейчас есть оператор, который переизобрел боулинг. Он открывает большие залы с множеством дорожек. И это концепция сейчас активно развивается», - отметил он.

Со своей стороны, эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров назвал боулинг «очень прибыльной историей» сегодня.

«В данный момент в стране есть порядка 460 боулингов, из которых больше половины имеют менее восьми дорожек. Но один региональный оператор оценил рынок и планирует до 2030 года открыть еще 100 боулингов. Сейчас это очень популярная тема, очень прибыльная история. Я не знаю людей, которые планируют открывать новые кинотеатры, зато я знаю людей, которые планируют открывать боулинги», - рассказал он в пресс-центре НСН.

Кинотеатры сегодня переживают глубокий кризис, что негативно сказывается на посещаемости торговых центров, заявил ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в пресс-центре НСН.

