«Прибыльная история»: В Россию вернулся интерес к боулингу
Павел Люлин и Андрей Гончаров заявили НСН, что сегодня появляется много новых игроков на рынке боулинга.
Боулинг в России переживает второе дыхание, открываются новые большие залы после затишья спроса, заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в пресс-центре НСН.
«У боулинга была большая просадка. Операторы развлекательные были в кризисе, многие закрывались. Но сейчас есть оператор, который переизобрел боулинг. Он открывает большие залы с множеством дорожек. И это концепция сейчас активно развивается», - отметил он.
Со своей стороны, эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров назвал боулинг «очень прибыльной историей» сегодня.
«В данный момент в стране есть порядка 460 боулингов, из которых больше половины имеют менее восьми дорожек. Но один региональный оператор оценил рынок и планирует до 2030 года открыть еще 100 боулингов. Сейчас это очень популярная тема, очень прибыльная история. Я не знаю людей, которые планируют открывать новые кинотеатры, зато я знаю людей, которые планируют открывать боулинги», - рассказал он в пресс-центре НСН.
Кинотеатры сегодня переживают глубокий кризис, что негативно сказывается на посещаемости торговых центров, заявил ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росптицесоюз: Дефицита яиц на Пасху не будет
- Более 600 человек заблокированы в горах на востоке Тайваня
- Россиянка Ольга Маслова вместе с Пласидо Доминго исполнит «Набукко» в Париже
- СМИ: «Мегамаркет» займет площади ИКЕА в ТЦ «МЕГА»
- СМИ: Иран может атаковать Израиль в ближайшие 48 часов
- В России предложили ввести административное наказание за преследование
- СМИ: Стены в «Крокусе» были отделаны горючими материалами
- В Зимбабве объявили режим национального бедствия в связи с засухой
- Счетная палата: Объем госдолга в 2023 году вырос на 2,775 трлн рублей
- ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru