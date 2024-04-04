«Больше таких франшиз!»: В отрасли заявили о мировом признании «Маши и Медведя»

России не хватает таких громких франшиз, которые бы покорили Китай и многие другие страны, заявил эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров в пресс-центре НСН. В пример он привел мультфильм «Маша и Медведь».

«Нам не хватает крепких известных российских франшиз, которые могли бы стать завсегдатаем торговых центров. Возьму свой опыт. Мы объехали несколько десятков китайских компаний. Первым или вторым вопросом всегда звучал один и тот же: А вы знакомы с создателями «Маши и Медведя»? Это франшиза, которая известна во всем мире. Нам ничто не мешает создавать подобные франшизы. Это сериал, компьютерные игры и многое другое. То есть не только кино», - рассказал он.

Российскому кино требуется 200 млрд рублей до 2030 года для импортозамещения, заявил эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров в пресс-центре НСН.

