«Больше таких франшиз!»: В отрасли заявили о мировом признании «Маши и Медведя»
Андрей Гончаров в эфире НСН заявил, что России не хватает таких громких франшиз, которые бы покорили Китай и многие другие страны.
России не хватает таких громких франшиз, которые бы покорили Китай и многие другие страны, заявил эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров в пресс-центре НСН. В пример он привел мультфильм «Маша и Медведь».
«Нам не хватает крепких известных российских франшиз, которые могли бы стать завсегдатаем торговых центров. Возьму свой опыт. Мы объехали несколько десятков китайских компаний. Первым или вторым вопросом всегда звучал один и тот же: А вы знакомы с создателями «Маши и Медведя»? Это франшиза, которая известна во всем мире. Нам ничто не мешает создавать подобные франшизы. Это сериал, компьютерные игры и многое другое. То есть не только кино», - рассказал он.
Российскому кино требуется 200 млрд рублей до 2030 года для импортозамещения, заявил эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров в пресс-центре НСН.
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