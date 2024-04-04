«Глубокое падение»: Посещаемость кинотеатров уменьшилась на 40% с 2019 года

Кинотеатры сегодня переживают глубокий кризис, что негативно сказывается на посещаемости торговых центров, заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в пресс-центре НСН.

«Торговые центры находятся в кризисе формата. Они трансформируются в развлекательные и социальные объекты. При этом у нас есть проблема с самими развлекательными форматами. К сожалению, основной якорь, который в ТЦ притягивает людей – это кинотеатры. Они сейчас тоже находятся в глубоком кризисе, есть недостаток контента. По моим данным, с 2019 года посещаемость кинотеатров уменьшилась на 40%. Это достаточно глубокое падение. И другие форматы не могут заменить кинотеатры. Поэтому мы совместно с коллегами ждем восстановления кинотеатров. На месте закрытых залов появляются фитнес-залы и рестораны, которые не могут так сильно притягивать посетителей», - рассказал он.

После длительного периода умеренного восстановления прирост трафика в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга может прекратиться из-за теракта в «Крокус Сити Холле». На сегодняшний день посещаемость ТЦ на 22% ниже допандемийных значений. Кинотеатры жалуются на нехватку контента и снижение посещаемости, однако эксперты называют его временным.

