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Скрытая пневмония, грипп, корь: что ждет россиян на новогодние праздники?

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Начало конференции

11:00

19 декабря 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

19.12.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» брифинг академика РАН, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко на тему: «Скрытая пневмония, грипп, корь: что ждет россиян на новогодние праздники?»


Эксперты говорят, что Россию накрывает тройная эпидемия — коронавируса, гриппа и ОРВИ. Заболеваемость одним только коронавирусом выросла на 10% всего за неделю. Также на всей территории России распространена микоплазменная инфекция. Вслед за врачами ее заметили работодатели, сотрудники чаще болеют, и это уже приводит к потерям. Хотя COVID-19 за редкими исключениями протекает не так тяжело. Куда опаснее в этом сезоне вирус гриппа. В СМИ говорят, что в течение месяца волна инфекционных заболеваний, которые начали регистрировать в столице, доберётся до регионов страны. В то же время в России заболеваемость корью выросла в 300 раз.


В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:


  • Чем чаще всего россияне болели в 2023 году?
  • Какие заболевания в России сегодня наиболее опасные?
  • Какой штамм коронавируса преобладает сегодня?
  • Как проходит вакцинация?
  • Сколько сегодня болеют гриппом?
  • Как россиянам провести новогодние праздники с пользой для здоровья?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: Павел Кашаев

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