19.12.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» брифинг академика РАН, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко на тему: «Скрытая пневмония, грипп, корь: что ждет россиян на новогодние праздники?»





Эксперты говорят, что Россию накрывает тройная эпидемия — коронавируса, гриппа и ОРВИ. Заболеваемость одним только коронавирусом выросла на 10% всего за неделю. Также на всей территории России распространена микоплазменная инфекция. Вслед за врачами ее заметили работодатели, сотрудники чаще болеют, и это уже приводит к потерям. Хотя COVID-19 за редкими исключениями протекает не так тяжело. Куда опаснее в этом сезоне вирус гриппа. В СМИ говорят, что в течение месяца волна инфекционных заболеваний, которые начали регистрировать в столице, доберётся до регионов страны. В то же время в России заболеваемость корью выросла в 300 раз.





В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:





Чем чаще всего россияне болели в 2023 году?

Какие заболевания в России сегодня наиболее опасные?

Какой штамм коронавируса преобладает сегодня?

Как проходит вакцинация?

Сколько сегодня болеют гриппом?

Как россиянам провести новогодние праздники с пользой для здоровья?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало в 11:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



