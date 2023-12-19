Врач Онищенко объяснил связь яиц и вакцины против кори
Требования к яйцам для вакцин высочайшие, их себестоимость достаточно высокая, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН объяснил, что вирус кори для вакцины выращивается на курином яйце. Однако, указал Онищенко, это не те яйца, которые россияне покупают в магазинах.
«Коревой вирус выращивается на курином яйце, но это не то яйцо, которое мы покупаем в магазинах. И не поэтому у нас цены на яйцо выросли – это всегда было на медицинские цели. Мы же яйца не только на коревую, но и на гриппозную вакцину используем: 100 млн штук… Но это яйцо от очень здорового поголовья кур. Там требования высочайшие, себестоимость этих яиц высокая. И даже в советское время мы не научились его выращивать – закупали за рубежом. Сейчас, спасибо Минпромторгу, мы утвердили стандарт на такого рода яйцо и, надеюсь, в ближайшие годы мы наладим свое производство», - сказал Онищенко.
Ранее бывший сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый в пресс-центре НСН заявил, что производственные мощности в начале 2023 года не были готовы к вспышке кори, но опертивно подстроились под спрос, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru