«Костюм врача»: Онищенко предложил ходить на корпоративы в масках или скафандрах
Людям с ослабленным здоровьем следует воздержаться от посещения новогодних корпоративов, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН предложил россиянам ходить на корпоративы в масках или скафандрах на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
«Сегодня уровень заболеваемости коронавирусом прогнозируемый и управляемый, несмотря на рост. Рост будет продолжаться. После 52-й недели года – предпраздничной недели – дети пойдут на каникулы. Правда, ожидается всплеск всякого рода корпоративов… Ну, тут нет обязательности. Кто привился, и кто уверен в своем здоровье, может в них участвовать. А вот пожилым людям, людям с ослабленным здоровьем – а оно сейчас ослабляется еще и за счет гриппа – может быть, следует воздержаться. Или прийти в какой-нибудь маске – в костюме врача-иммунолога. А еще я бы рекомендовал костюм врача красной зоны – в скафандре. Это точно будет новинкой в многолетней традиции встречать Новый год», - сказал Онищенко.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что откладывать вакцинацию обновленным «Спутником» не стоит, так как коронавирус сегодня по-прежнему в числе первых возбудителей респираторных заболеваний, передает «Радиоточка НСН».
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