Онищенко предупредил о росте заболеваемости гриппом с середины января
Во время новогодних праздников ожидается спад заболеваемости, но затем снова начнется рост, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко.
После первой декады января начнется экономическая и учебная активность, снова пойдет рост заболеваемости гриппом, при этом более интенсивно показателей 2022 года, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Что касается гриппа, мы привили 70 млн наших граждан, включая школьников. На 49-ю неделю года (с 4 по 10 декабря – прим. НСН) заболеваемость гриппом составила 108,8 на 100 тысяч человек, и была выше базовой на 55%. Эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ по всему населению были превышены на 20% в 36 городах – крупнейших городах регионов, включая и Москву. Правда, я уверен, на следующей неделе показатели пойдут на спад: школьники уже будут разобщены, многие студенты тоже – уйдут на сессию. Затем следует 10-дневные каникулы, и будет спад… Но после первой декады января начнется политическая, экономическая и учебная активность, и с середины января снова пойдет рост заболеваемости гриппом, и несколько более интенсивно показателей прошлого года», - сказал Онищенко.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что откладывать вакцинацию обновленным «Спутником» не стоит, так как коронавирус сегодня по-прежнему в числе первых возбудителей респираторных заболеваний, передает «Радиоточка НСН».
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