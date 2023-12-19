Онищенко заявил, что микоплазменная пневмония пришла в Россию не из Китая

Микоплазменная пневмония давно известна, при этом ее стало немного больше, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко. 

Нет никаких объективных данных о том, что микоплазменная пневмония является особенной, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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«Да, есть микоплазменная пневмония, один из видов пневмоний, которые бывают как следствие сезонного заболевания. Они бывают круглый год. Это не какая-то «неизвестная инфекция из Китая»! Мы ее знаем… Может быть, ее сейчас больше – тем более, что наш иммунитет три года испытывал коронавирус. На данный момент нет объективных данных, что микоплазменная пневмония особенная», - сказал Онищенко.

Ранее, в ноябре, о вспышке неизвестной пневмонии в Китае писала The Telegraph со ссылкой на сервис ProMed (отслеживает вспышки заболеваний людей и животных по всему миру). Так, сервис сообщил об очагах «недиагностированной пневмонии» у детей на севере Китая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Павел Кашаев
ТЕГИ:РоссияГеннадий Онищенко

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