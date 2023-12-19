Онищенко заявил, что микоплазменная пневмония пришла в Россию не из Китая

Российские средства ПВО сбили беспилотники над Брянской и Калужской областями СМИ: Парк иностранных самолетов после 20 декабря может сократиться на 37 единиц Hyundai Motor одобрила продажу завода в Санкт-Петербурге Жителю Санкт-Петербурга, с балкона которого упали сосульки и убили мужчину, избрали меру пресечения Президент Союза торговых центров рассказал, что уходом западных брендов воспользовались российские производители