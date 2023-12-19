Онищенко: С начала пандемии от коронавируса привили 89 млн россиян
Ревакцинацию прошли 20 миллионов человек, отметил в эфире НСН заслуженный врач России Геннадий Онищенко.
С начала пандемии от коронавирусной инфекции привили 89 миллионов россиян, из них 202 тысячи детей, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«От коронавируса за все время с начала пандемии привиты 89 миллионов, или 60,9% населения, а если брать взрослое население, то это 76,6%. За весь период пандемии мы привили 202 тысячи детей, а у нас их более 17 миллионов. Наша страна на массовую вакцинацию детей не пошла, и правильно сделала. Ревакцинацию прошли 20 миллионов человек», - сказал Онищенко.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что откладывать вакцинацию обновленным «Спутником» не стоит, так как коронавирус сегодня по-прежнему в числе первых возбудителей респираторных заболеваний, передает «Радиоточка НСН».
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