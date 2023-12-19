Онищенко заявил о росте госпитализаций на фоне COVID-19 и гриппа

За 49-ю неделю был госпитализирован 9451 человек по России, что на 5% больше по сравнению с предыдущей неделей, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко. 

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что показатель заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю составил 73,39 на 100 тысяч населения, гриппом – 100 человек на 100 тысяч.

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«Идет рост заболеваемости ОРВИ, гриппом, коронавирусом, и все это сезонный рост, связанный с погодными условиями. За 49-ю неделю (с 4 по 10 декабря – прим. НСН) был госпитализирован 9451 человек по России, прошло увеличение на 5% по сравнению с предыдущей неделей. В 44 субъектах, в том числе в 22 субъектах, произошло увеличение заболеваемости. Показатель заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю составил 73,39 на 100 тысяч населения. Если говорить о гриппе, то заболеваемость уже находится за пределами 100 человек на 100 тысяч. Интенсивность распространения гриппа выше, и выше значительно, практически на треть», - сказал Онищенко.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что откладывать вакцинацию обновленным «Спутником» не стоит, так как коронавирус сегодня по-прежнему в числе первых возбудителей респираторных заболеваний, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:РоссияГеннадий ОнищенкоКоронавирус

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