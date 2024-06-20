20.06.2024 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Штрафы, индексация и отключения воды: какие «новинки» ЖКХ ждут россиян»

В июле в России впервые за полтора года проиндексируют тарифы за жилищно-коммунальные услуги, в прошлом году индексации не было, так как ее провели в декабре 2022 года. В текущем же году россиян снова ожидает повышение цен. Однако, это не главное «событие» в сфере ЖКХ. Эксперты утверждают, что нужен «капитальный ремонт страны». Жители многих регионов ежедневно жалуются на проблемы с ЖКХ не только в своих социальных сетях, но и на горячих линиях, а также в СМИ. Например, жители Борзи уведомили власти города, района и Забайкальского края о том, что собираются начать бессрочную голодовку с 28 июня, если на сайте госзакупок не будут объявлены торги для поиска подрядчиков, которые должны провести работы по подготовке населенного пункта к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП). Организаторы акции протеста отметили, что даже обещанная регионом часть субсидии, предусмотренной в бюджете Забайкальского края на 2024 год, до сих пор не поступила в Борзю. Тем временем в Вологодской области предложили создать в городах области «летучие» (выездные) бригады для оперативного решения проблем ЖКХ.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

С какими проблемами сталкиваются сегодня россияне в сфере ЖКХ?

Сколько на данный момент должников ЖКХ?

Какие реформы ЖКХ запланированы в 2024 году?

На сколько планируется повышение цен за ЖКХ?

Какие бюджеты необходимы для улучшения состояния инфраструктуры?

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева;

Член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



