«Лепят от балды!»: Фиктивные начисления оплаты за ЖКУ достигли тысячи процентов
Эксперт Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин рассказал НСН, что мораторий лишает надзорные органы возможности проверять необоснованные начисления платы за ЖКУ.
Россияне сегодня беззащитны против неправильного и незаконного начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги, рассказал в пресс-центре НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин.
«Прежние проблемы остались, продвижения здесь нет. Самая важная проблема в том, что 336-е постановление о моратории на проверки продолжает действовать. По сути мы столкнулись с тем, что из-за этого постановления надзорные органы, такие как жилищные инспекции, Роспотребнадзор, прокуратура часто отказывают в проведении проверок при необоснованном начисление платы за ЖКУ. Опасность не в повышении тарифов, индекс хотя бы понятен. Проблема в том, что совершенно нереальные объемы потребления начисляются на общедомовые нужды, электричество, воду, тепло. И есть нарушения с платой за содержание и текущий ремонт», - заявил он.
По словам эксперта, множество подобных нарушений сегодня фиксируется и в Москве.
«В московском регионе на протяжении трёх лет, начиная с 2022 года, все надзорные органы отказываются проверять неправильные, незаконные приписки, когда не тариф повышают, а дают фиктивные данные по объемам потребления, не основанные на приборах учета. И это в разных районах столицы, есть жалобы и из других городов. От балды лепят что по электричеству, что по воде, превышения составляют тысячи процентов! Это даже не в 2-3 раза, это в десятки раз рост. И когда люди обращаются во все возможные инстанции, им везде отказывают», - подытожил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева призвала россиян обращаться за субсидиями, если доля расходов за ЖКУ превышает определенный региональный порог, передает «Радиоточка НСН».
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