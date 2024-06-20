«Суд учитывает закон»: Разворотнева рассказала о борьбе с переплатой за ЖКУ
Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева сообщила НСН, что основные переплаты граждан за ЖКУ возникают на фоне высокого объема потребления.
Проблема с неправильными начислениями оплаты за ЖКУ в России преувеличена, заявила в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. По её мнению решать вопрос можно через суд.
«Суд у нас должен принимать во внимание исполнение норм законодательства. То, что ограничения проверок в жилищной сфере – это большая беда, я согласна. В качестве хорошего, согласна, что основные переплаты граждан возникают не потому, что тариф слишком высок, а потому, что объем (потребления) зачастую чрезмерный. Важно, от какой базы считается индекс. Если вода стоила 25 рублей и индекс вырос на 15%, то у нас получилось не более 3 рублей. Если тепло стоило, предположим, 3 тысячи рублей и поднялось на 8%, то это уже другая сумма», - заявила она.
По словам депутата, в стране намерены и дальше бороться с фиктивными начислениями за ЖКУ.
«Из хорошего: слава Богу, у нас в послании президента появилась новая задача – повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе. Сейчас формируется новый нацпроект, мы его активно обсуждаем. Я надеюсь, что мы начнем бороться с переплатами, списаниями массы расходов на общедомовые нужды», - подытожила она.
Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин сообщил «Радиоточке НСН», что россияне сегодня беззащитны против неправильного и незаконного начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги из-за действующего моратория на проверки.
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