Эксперт ТПП: долги россиян за ЖКУ растут соразмерно индексации тарифов
Член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин рассказал НСН, что общая задолженность россиян за ЖКУ составляет триллион рублей, однако статистика требует уточнений.
Общая задолженность россиян по ЖКХ составляет триллион рублей, при этом около 45-50% из них приходится на управляющие организации, заявил в пресс-центре НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин.
«В последние несколько лет мы видим четкую закономерность: на сколько увеличиваются тарифы, на столько растет и общая задолженность. Нужно разделять, какая задолженность. Население, как правило, платит с высокой степенью дисциплины, от 95% до 98% в зависимости от региона. Тем не менее, при такой высокой собираемости растёт общий объем задолженности. В то же время за скобками остается задолженность управляющих организаций, неотключаемых потребителей, хозяйствующих субъектов. В определенных регионах это доходит до 40%, особенно по электричеству и по газу», - сказал он.
По словам эксперта, для формирования более точной статистики важно разобраться в источниках задолженности.
«Например, мы в западном округе Москвы, в районе Тропарево-Никулино уже несколько лет наблюдаем, что теплоснабжающая компания МОЭК каким-то образом позволяет накапливать стомиллионные долги управляющим компаниям по 100 месяцам. Это из года в год, хотя в законе прописана возможность переходить на прямые договоры с населением уже через два месяца задолженности. По 100-200 миллионов блатные компании набирают, уходят в банкротство и никаких уголовных дел не возбуждается», - посетовал он.
В свою очередь зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что работу с долгами затрудняет конфиденциальность персональных данных.
«Кое-где у нас, порой, могут плохо работать с долгами, но там есть объективная причина. Сейчас закрытие доступа к персональными данным очень осложнило для поставщиков услуг судебные взыскания. Суды должны запрашивать данные плательщиков, но они это не делают в силу загрузки. В итоге многие просто не могут сформировать исковое заявление, потому что нет персональных данных должников. Может, где-то судебные приставы не очень хорошо занимаются взысканием, но это точно не относится к МОЭКу, он активно работает с долгами. Я наблюдала, как взыскивают долги с управляющих компаний – перед тем, как присудить задолженность, часть платят, и тут же начинают накапливать новую. Таких компаний несколько, они уже не работают в Москве», - подытожила она.
При этом она привела другие цифры по задолженностям: 1,5 триллиона рублей, из которых 800 миллионов - долги населения.
Ранее сообщалось, что с 1 июля россиян также ждет повышение тарифов за ЖКУ от 4% до 15% в зависимости от региона, напоминает «Радиоточка НСН».
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