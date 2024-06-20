Депутат Разворотнева рассказала, кому отменили комиссию при оплате ЖКУ

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева сообщила НСН, что с 1 июля пенсионеры, участники боевых действий и многодетные семьи смогут рассчитывать на отмену комиссии при оплате за ЖКУ.

В Госдуме намерены контролировать отмену комиссии за оплату ЖКУ, которая с 1 июля будет доступна ряду категорий граждан, заявил в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

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«С 1 июля у нас отменяется комиссия при оплате за ЖКУ для определенных категорий населения, установленных правительством. Это пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий и члены семей погибших, а также многодетные семьи. Сейчас мы будем следить за тем, как это происходит. Потому что когда человек приходит в кассу с живыми деньгами, то всё понятно: предъявляется удостоверение, и проценты не берут. Как это будет происходить при оплате онлайн, откровенно говоря, не очень понятно», - отметила она.

Ранее она рассказала, что с 1 июля россиян также ждет повышение тарифов за ЖКУ от 4% до 15% в зависимости от региона, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЛьготыЖКУ

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