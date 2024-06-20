Депутат Разворотнева рассказала, кому отменили комиссию при оплате ЖКУ
Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева сообщила НСН, что с 1 июля пенсионеры, участники боевых действий и многодетные семьи смогут рассчитывать на отмену комиссии при оплате за ЖКУ.
В Госдуме намерены контролировать отмену комиссии за оплату ЖКУ, которая с 1 июля будет доступна ряду категорий граждан, заявил в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
«С 1 июля у нас отменяется комиссия при оплате за ЖКУ для определенных категорий населения, установленных правительством. Это пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий и члены семей погибших, а также многодетные семьи. Сейчас мы будем следить за тем, как это происходит. Потому что когда человек приходит в кассу с живыми деньгами, то всё понятно: предъявляется удостоверение, и проценты не берут. Как это будет происходить при оплате онлайн, откровенно говоря, не очень понятно», - отметила она.
Ранее она рассказала, что с 1 июля россиян также ждет повышение тарифов за ЖКУ от 4% до 15% в зависимости от региона, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нидерланды планируют передать Украине истребители F-16 до начала осени
- Путин: Россия и Вьетнам перейдут на расчеты в нацвалютах
- В МИД Бразилии заявили, что не будут разрывать дипотношения с Израилем
- СВР: Вашингтон считает Залужного подходящей заменой Зеленскому
- На жительницу Хабаровска возбудили дело о госизмене за сбор данных для СБУ
- В МИД России рассказали о планах открыть генконсульство в Армении
- СМИ: Российские банки заняли четверть рынка платежей в Европе
- Советник главы ДНР Гагин пострадал из-за атаки беспилотника
- В Новосибирске задержали экс-сотрудников научного центра «Вектор» из-за хищений
- Ангар с двумя лодками сгорел в яхт-клубе в Мытищах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru