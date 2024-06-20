Разворотнева рассказала о законопроекте о стандарте отчетности управляющих компаний

Стандартизация требований к документации управляющей компании снизит число фиктивных платежей за ЖКУ, сообщила НСН зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

В Госдуму внесли законопроект, стандартизирующий отчетность управляющих компаний, заявила в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

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«Наконец-то вчера мы внесли законопроект, который стандартизирует отчетность управляющих компаний (УК). Казалось бы, очень простой законопроект, от него в результате обсуждений и согласований остались «рожки да ножки». В нем говорится, что отчетность УК, ТСЖ и ЖСК должна формироваться по стандартам, предлагаемым правительством. Сейчас форма предоставления практически произвольная, но я считаю, что все должно быть стандартизировано: сколько денег собрали по дому, сколько потратили, сколько стоит услуга. В первой версии закона у нас все эти условия были прописаны. Сейчас мы их пока убрали, чтобы хоть как-то внести законопроект. Но я надеюсь, что ко второму чтению постараемся всё это вернуть, не дожидаясь, когда соответствующее постановление вынесет Минстрой. Мне кажется, что один из путей наведения порядка в ЖКХ – как раз стандартизация требований к договорам и отчетам», - сказала она.

Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин сообщил «Радиоточке НСН», что из-за действующего моратория на проверки жители Москвы в последние годы все чаще сталкиваются с фиктивными начислениями за ЖКУ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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