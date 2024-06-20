«От 4% до 15%»: В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКУ в регионах страны

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева рассказала НСН, кто сможет рассчитывать на компенсации в связи с индексацией тарифов за ЖКУ.

С 1 июля россиян ждет повышение тарифов за ЖКУ, сообщила в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

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«Рост составит с июля от 4% до 15%. Меньше всего разрешили поднимать тарифы в Хакасии, больше всего в Забайкальском крае. Но это всего лишь «потолок», выше которого не может подняться региональная служба по тарифам. Многие регионы не используют полностью возможности для повышения, чтобы не расстраивать население. Кроме того, у нас в разных муниципалитетах и разных частях города может по-разному вырасти тариф, потому что разные источники теплоснабжения. В связи с повышением не устаю напоминать – если доля ваших расходов за ЖКУ превышает определенный региональный порог, то надо обращаться за субсидией. Пороги в регионах разных, в основном 22%, в Москве - 10%», - заявила она.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о предельной доле расходов россиян на оплату ЖКУ. Инициатива предполагает разработку единого федерального стандарта с максимально допустимой долей расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Для одиноких пенсионеров и многодетных семей такой лимит предусмотрен в размере 10%, а для прочих граждан – 15%, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Тарифы ЖкхЖКУ

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