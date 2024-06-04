05.06.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Штрафы для родителей и полный запрет вейпов. Как сегодня работает антитабачный закон»
В мире каждые сутки люди выкуривают миллиарды сигарет. Курение - одна из самых пагубных привычек, являющаяся социальной проблемой общества как для его курящей, так и для некурящей части. По информации Минздрава, за последнее десятилетие количество курящих людей в России уменьшилось с 41% до 33%. Однако потребление вейпов с 2019 по 2023 год возросло вчетверо. В связи с этим в Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов, его авторами выступили депутаты партий ЛДПР, КПРФ, СЗРП и «Новые люди». Также в Госдуме предложили штрафовать на 7 тыс. рублей родителей курящих детей и подготовили сразу несколько антитабачных законопроектов.
- Как сегодня на практике работает антитабачный закон?
- Стали ли сегодня меньше курить?
- Как много подросток сегодня курят и «парят»?
- Можно ли сегодня полностью запретить продажу вейпов?
- Что опаснее вейп или сигарета?
- Стоит ли штрафовать родителей курящих детей?
- Какие заболевания ждут курильщиков?
Участники пресс-конференции:
- Волкова Олеся Юрьевна, Главный внештатный детский специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области, заместитель главного врача ГБУЗ МО «Московский областной клинический наркологический диспансер» по детству;
- Андрей Константинович Демин Президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ, профессор Сеченовского университета.
Приглашены:
- Султан Султанович Хамзаев, Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия»;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 9161077734
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8