



05.06.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Штрафы для родителей и полный запрет вейпов. Как сегодня работает антитабачный закон»

В мире каждые сутки люди выкуривают миллиарды сигарет. Курение - одна из самых пагубных привычек, являющаяся социальной проблемой общества как для его курящей, так и для некурящей части. По информации Минздрава, за последнее десятилетие количество курящих людей в России уменьшилось с 41% до 33%. Однако потребление вейпов с 2019 по 2023 год возросло вчетверо. В связи с этим в Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов, его авторами выступили депутаты партий ЛДПР, КПРФ, СЗРП и «Новые люди». Также в Госдуме предложили штрафовать на 7 тыс. рублей родителей курящих детей и подготовили сразу несколько антитабачных законопроектов.

Как сегодня на практике работает антитабачный закон?

Стали ли сегодня меньше курить?

Как много подросток сегодня курят и «парят»?

Можно ли сегодня полностью запретить продажу вейпов?

Что опаснее вейп или сигарета?

Стоит ли штрафовать родителей курящих детей?

Какие заболевания ждут курильщиков?

Участники пресс-конференции:



Волкова Олеся Юрьевна , Главный внештатный детский специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области, заместитель главного врача ГБУЗ МО «Московский областной клинический наркологический диспансер» по детству;

, Главный внештатный детский специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области, заместитель главного врача ГБУЗ МО «Московский областной клинический наркологический диспансер» по детству; Андрей Константинович Демин Президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ, профессор Сеченовского университета.

Приглашены:

Султан Султанович Хамзаев, Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия»;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 9161077734

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

