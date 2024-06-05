В Минздраве Подмосковья заявили о росте потребления табака различными способами
В ходе опроса Минздрава была обнаружена низкая осведомленность респондентов об общественных местах, в которых употреблено никотиносодержащей продукции запрещено, заявила НСН Олеся Волкова.
Показатели потребления электронных сигарет и средств нагревания табака растут, заявила в пресс-центре НСН главный внештатный детский специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области, замглавврача ГБУЗ МО «Московский областной клинический наркологический диспансер» по детству Олеся Волкова.
«С 2019 по 2022 год наш Минздрав вместе с центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения. Там было более 6,5 тысячи респондентов, была выявлена тенденция к снижению употребления курительного табака. Самым распространенным употребляемым продуктом остается курительный табак. Доля потребителей бездымного табака оставалась низкой. Отмечен тренд роста потребления кальяна. Показатели потребления электронных сигарет и средств нагревания табака имели тенденцию к увеличению. Как они её имели, так сейчас имеют еще больше. В 2022 году выявлено возрастание в три раза коморбидного (одновременного - прим. НСН) употребления различной продукции, относящейся к этому сегменту. Что интересно, обнаружена низкая осведомленность респондентов об общественных местах, в которых употреблено никотиносодержащей продукции запрещено», - сказала собеседница НСН.
Ранее Волкова заявила «Радиоточке НСН», что основные токсические, мутагенные и канцерогенные компоненты никотиносодержащей продукции – кадмий, ацетон, бензпирен, нафталин и другие.
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