«Это болезнь!»: В Минздраве Подмосковья заявили о росте числа зависимых от табака
Синдром зависимости от табака - хорошо развитая болезнь, при которой есть признаки и физической, и психической зависимости, заявила НСН Олеся Волкова.
В Подмосковье отмечается рост числа лиц с пагубным употреблением никотина, заявила в пресс-центре НСН главный внештатный детский специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области, замглавврача ГБУЗ МО «Московский областной клинический наркологический диспансер» по детству Олеся Волкова.
«Согласно статистике, в Московской области отмечается рост у взрослого населения общей заболеваемости синдромом общей зависимости от табака с 83 на 100 тысяч населения до 96 на 100 тысяч населения. Синдром зависимости - хорошо развитая болезнь, это то, где уже есть признаки и физической, и психической зависимости. Число подростков с зависимостью остается на уровне прежних лет - 2,7 на 100 тысяч несовершеннолетнего населения. Но отмечается рост числа лиц с пагубным употреблением никотина с 30 на 100 тысяч населения в 2022 году до 33 на 100 тысяч населения в 2023, что можно расценивать как не проходящую пока моду на употребление вейпов в том числе», - сказала собеседница НСН.
Ранее стало известно, что в России планируют запретить ароматизированные жидкости для вейпов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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