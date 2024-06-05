Эксперт ВОЗ Демин заявил о двух «серьезных провалах» в борьбе с табаком в России
В России наблюдается серьезный провал в лечении зависимых от табака людей, заявил в пресс-центре НСН Андрей Демин.
Президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ, профессор Сеченовского университета Андрей Демин в пресс-центре НСН заявил, что табачный бизнес в России использует в своих интересах «провалы», связанные с лечением зависимых людей и ценовой доступностью табачной продукции.
«На данный момент у нас очень серьезный провал по лечению зависимых людей, поскольку эта работа только началась, а на сегодняшний день уже почти треть населения планеты имеет развитые программы помощи. Мы сильно отстаем, этим пользуется табачный бизнес. Кроме того, у нас имеется провал в том, что у нас сохраняется ценовая и прочая доступность этой ядовитой продукции. Более того, сейчас многие вопросы регулирования этого рынка вышли на национальный уровень евразийского экономического союза, бизнес этим пользуется - он очень активно пытается осуществить регулирование новой продукции как менее вредной на уровне евразийского экономического союза, чтобы эта продукция облагались меньшими налогами, чтобы было меньше ограничений по рекламе и так далее», - сказал собеседник НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru