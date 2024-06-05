Минздрав Подмосковья: Первый раз курить пробуют в среднем в 12-13 лет
Основные токсические, мутагенные и канцерогенные компоненты никотиносодержащей продукции – кадмий, ацетон, бензпирен, нафталин и другие, заявила НСН Олеся Волкова.
Никотин является «входными воротами» для всех последующих попыток курить, заявила в пресс-центре НСН главный внештатный детский специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области, замглавврача ГБУЗ МО «Московский областной клинический наркологический диспансер» по детству Олеся Волкова.
«Основные токсические, мутагенные и канцерогенные компоненты никотиносодержащей продукции – кадмий, ацетон, бензпирен, нафталин и много других… Не очень хочется превращаться в моль, которую травят нафталином? Об этом мало кто помнит. Фенол, бутан, мышьяк… И много другого вредного. Когда объясняешь состав дыма на автомагистрали, в пробке, подросткам, они не считают, что он вкусный. А вот состав дыма вейпов, особенно со сладенькими добавками, не вызывает неприятия. И это очень плохо! Потому что именно никотин является входными воротами для всех последующих проб. Не так часто начинают пробовать наркотики, как курить и парить. Средний возраст первых проб у нас – 12-13 лет, но порой бывает и значительно раньше», - сказала собеседница НСН.
Ранее стало известно, что в России планируют запретить ароматизированные жидкости для вейпов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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