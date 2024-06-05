Эксперт ВОЗ Демин: Более 10 млн россиян страдают от болезней из-за курения

Ежегодно в России от заболеваний, связанных с курением, умирает до 400 тысяч человек, заявил НСН Андрей Демин.


Зависимость от табака развивается в возрасте до 18 лет, если человек не не начнет курить до 26-28 лет, то вряд ли он начнет курить когда-либо еще, заявил в пресс-центре НСН президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ, профессор Сеченовского университета Андрей Демин.

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«У нас назывались разные цифры смертности, до 400 тысяч человек в год у нас погибают от болезней, вызываемых курением. «Табачники» смеются над этим – мол, покажите хоть одного человека, который умер от курения табака. На самом деле, это научно обоснованные данные, они опираются на эпидемиологические исследования в разных странах мира. Конечно, это вероятностные вещи, но когда цифры по отдельным локализациям рака составляют 95% вероятности, то спорить с этим будут спорить либо невежественные люди, либо купленные табачным бизнесом», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, зависимость от табака развивается в возрасте до 18 лет.

«Второй показатель – насколько распространено потребление. Мы с тревогой смотрим за детьми и подростками, но это не совсем правильно. Критический возраст – 26-28 лет, и если мы удержим человека от употребления табак до этого возраста, то потом он уже курить не будет. По данным, которые я видел, формирование зависимости в основном происходит в возрасте до 18 лет», - отметил Демин.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штраф за курение в неположенных местах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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