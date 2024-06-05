Эксперт ВОЗ Демин: Более 10 млн россиян страдают от болезней из-за курения

По его словам, зависимость от табака развивается в возрасте до 18 лет.



«Второй показатель – насколько распространено потребление. Мы с тревогой смотрим за детьми и подростками, но это не совсем правильно. Критический возраст – 26-28 лет, и если мы удержим человека от употребления табак до этого возраста, то потом он уже курить не будет. По данным, которые я видел, формирование зависимости в основном происходит в возрасте до 18 лет», - отметил Демин.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штраф за курение в неположенных местах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

