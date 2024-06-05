Эксперт ВОЗ Демин призвал обязать табачный бизнес оплатить ущерб здоровью россиян
Во время пандемии коронавируса потребление психоактивных веществ, в том числе никотиносодержащей продукции, увеличилось во всем мире, заявил НСН Андрей Демин.
Сейчас очень хороший момент, чтобы заставить эти табачные компании возместить ущерб, который они нанесли здоровью российского населения, заявил в пресс-центре НСН президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ, профессор Сеченовского университета Андрей Демин.
«В прошлом году вышел конфуз. У нас есть концепция по борьбе с табачной продукцией, но она неполноценная: там цель стоит только по табачной продукции, а по никотиносодержащей ничего нет. И вот за прошлый год падение продаж табачной продукции оказалось ниже, чем планировалось. К Минздраву были вопросы. Пандемия еще сильно повлияла, потому что потребление психоактивных веществ, в том числе никотиносодержащей продукции, увеличилось во всем мире. Табачно-никотиновый бизнес даже дошел до такой низости, что стал заявлять, будто курящие реже заражаются и легче переносят ковид! Даже ВОЗ пришлось вмешаться и это опровергнуть. Гнусный бизнес! Сейчас представителей этого бизнес продолжают звать в законотворческие группы, что неприемлемо. Сейчас наступил момент, когда бизнес заявляет об уходе из нашей страны. Заявляли и иностранные табачные группы, но, насколько я знаю, в итоге они остались. Раз они остались, я считаю, что сейчас очень хороший момент, чтобы заставить эти табачные компании возместить ущерб, который они нанесли здоровью российского населения. Такой прецедент был в США, где суд обязал табачные компании выплатить десятки миллиардов долларов в программы здравоохранения штатов. Думаю, и нам нужно аналогичным образом поступить», - сказал собеседник НСН.
Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штраф за курение в неположенных местах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку
- МЧС предупредило о ливне, грозе и граде в Москве
- Netflix снимет фильм по «Острым козырькам»
- Госдума верит в Yandex Park Live в Казахстане, а индустрия - нет
- Продажи новых легковушек в России в мае 2024 года выросли на 72,5%
- Конте назначили главным тренером итальянского «Наполи»
- СМИ: Гармаш похвалил сценарий сиквела «Чебурашки»
- Водитель грузовика пострадал при атаке дрона в Курской области
- Алаудинов: Этот год завершится победой России в СВО
- На ПМЭФ представили фамильное древо Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru