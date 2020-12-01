2.12.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Школа, фастфуд, вокзал: где будут учиться наши дети?»

В правительстве предлагают размещать школы в многофункциональных зданиях. Соответствующий проект изменений подготовило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В проекте документа учтена возможность размещения общеобразовательных организаций в многофункциональных зданиях и комплексах. По мнению авторов инициативы, подобные решения могут быть чрезвычайно востребованы в малых городах. В тех же зданиях могут размещаться комплексы помещений торгово-развлекательного назначения, атриумы и вокзалы.

В ходе пресс-конференции, её участники обсудят возможность реализации упомянутой инициативы в России, оценив необходимость её реализации в условиях пандемии коронавируса.

Участники пресс-конференции:

Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский;

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук;

Исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

