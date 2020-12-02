Родительский комитет оценил риск закрытия убыточных школ

Исполнительный директор Национального Родительского Комитета на пресс-конференции НСН призвал власти не экономить на образовании и не закрывать школы, которым приходится помогать функционировать.

Минстрой предложил размещать школы в многофункциональных зданиях и комплексах. По мнению авторов инициативы, подобные решения могут быть чрезвычайно востребованы в малых городах. В тех же зданиях могут размещаться комплексы помещений торгово-развлекательного назначения, атриумы и вокзалы.

Исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский на пресс-конференции НСН ответил на вопрос, не начнут ли закрывать убыточные школы, чтобы на их месте построить многофункциональные здания.

«Даже мыслить так нужно запретить. Если есть школа в селе, не надо ее сносить. Молодежь уезжает из регионов, потому что там недостаточно инфраструктуры. Мы уже оптимизировали систему здравоохранения перед пандемией, и теперь приходится героическим трудом преодолевать нехватку больниц.», - сказал он.

Ранее Минстрой предложил строить в России пятиэтажные школы. Глава ведомства Владимир Якушев напомнил, что такие школы существовали во времена Советского союза, но потом нормативы этажности пересмотрели из соображений безопасности.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ОбразованиеШкола
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