«Фастфуд и алкоголь». Родительский комитет выступил против школ в ТЦ
Исполнительный директор Национального Родительского Комитета на пресс-конференции НСН рассказал, почему школы нельзя размещать в торговых центрах.
Минстрой предложил размещать школы в многофункциональных зданиях и комплексах. По мнению авторов инициативы, подобные решения могут быть чрезвычайно востребованы в малых городах. В тех же зданиях могут размещаться комплексы помещений торгово-развлекательного назначения, атриумы и вокзалы.
Исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский на пресс-конференции НСН рассказал, почему школы нельзя размещать в торговых центрах.
«Как будет обеспечена охрана и безопасность? Если разместить школу в «Москва-сити» и если там произойдет теракт, то полторы тысячи детей окажутся под угрозой. А каким образом будет организовано питание? В торговых центрах обязательно продают алкоголь и фастфуд. Здоровье и безопасность гораздо важнее прибылей Минстроя», - сказал он.
Ранее Минстрой предложил строить в России пятиэтажные школы. Глава ведомства Владимир Якушев напомнил, что такие школы существовали во времена Советского союза, но потом нормативы этажности пересмотрели из соображений безопасности.
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