В ОНФ предложили размещать отделы органов власти в ТЦ
Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» на пресс-конференции НСН предложил переосмыслить роль торговых центров в повседневной жизни россиян.
Минстрой предложил размещать школы в многофункциональных зданиях и комплексах. По мнению авторов инициативы, подобные решения могут быть чрезвычайно востребованы в малых городах. В тех же зданиях могут размещаться комплексы помещений торгово-развлекательного назначения, атриумы и вокзалы.
Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук на пресс-конференции НСН рассказал, что торговые центры способны выполнять не только потребительские функции, но и ряд других.
«Минстрой открыл ящик Пандоры в вопросе переосмысления торговых центров. ТЦ - это большие точки притяжения, как показала пандемия. Но они исполняют исключительно потребительские функции. Так почему бы нам не разместить в торговых центрах отделы органов власти. Где-то уже есть МФЦ в торговых центрах. Там же можно открыть отделение Пенсионного фонда или «Почты России», чтобы людям было удобно. Поэтому образовательный компонент - это лишь первый шаг в переосмыслении функций ТЦ», - сказал он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в торговом центре «Щелковский» откроется МФЦ. Его площадь составит около 2,5 тысячи квадратных метров. Для посетителей будут открыты 84 окна приема, а также медицинский кабинет, туристическое бюро, фотоателье, зона общественного питания и отдыха.
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