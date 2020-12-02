В ОНФ предложили размещать отделы органов власти в ТЦ

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук на пресс-конференции НСН рассказал, что торговые центры способны выполнять не только потребительские функции, но и ряд других.



«Минстрой открыл ящик Пандоры в вопросе переосмысления торговых центров. ТЦ - это большие точки притяжения, как показала пандемия. Но они исполняют исключительно потребительские функции. Так почему бы нам не разместить в торговых центрах отделы органов власти. Где-то уже есть МФЦ в торговых центрах. Там же можно открыть отделение Пенсионного фонда или «Почты России», чтобы людям было удобно. Поэтому образовательный компонент - это лишь первый шаг в переосмыслении функций ТЦ», - сказал он.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в торговом центре «Щелковский» откроется МФЦ. Его площадь составит около 2,5 тысячи квадратных метров. Для посетителей будут открыты 84 окна приема, а также медицинский кабинет, туристическое бюро, фотоателье, зона общественного питания и отдыха.

