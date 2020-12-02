«Желающих всё больше». Омбудсмен по образованию о переходе на онлайн-обучение

Омбудсмен по образованию на пресс-конференции НСН рассказал, почему не стоить бояться дистанционного образования.

Значительная часть детей поддерживает переход на дистанционное обучение на постоянной основе, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. По его словам, 21% детей стесняются публично работать в классе, им комфортнее учиться в домашних условиях.

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Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский на пресс-конференции НСН рассказал, почему не стоит бояться домашнего образования.

«Еще до пандемии количество семей, перешедших на дистанционное образование за 2019 год увеличилось на 10-15% в зависимости от региона. За неполный 2020 год этот показатель вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Этого не нужно бояться. Мы же не истерим, когда дети учатся рисовать или разговаривать на английском языке дома. Подготовка к экзаменам также проходит дома. Переводом желающих на удаленку мы освободим места в школах для тех, кто хочет продолжить обучение очно», - сказал он.

Ранее представляющая интересы студентов адвокат Флоранс Ленская рассказала на пресс-конференции НСН, что онлайн-обучение приведет к краху российского образования. По ее словам, онлайн-обучение изменит саму образовательную среду, преподаватели не смогут общаться со учениками как прежде.

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ФОТО: pixabay.com
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