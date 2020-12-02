«Желающих всё больше». Омбудсмен по образованию о переходе на онлайн-обучение
Омбудсмен по образованию на пресс-конференции НСН рассказал, почему не стоить бояться дистанционного образования.
Значительная часть детей поддерживает переход на дистанционное обучение на постоянной основе, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. По его словам, 21% детей стесняются публично работать в классе, им комфортнее учиться в домашних условиях.
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский на пресс-конференции НСН рассказал, почему не стоит бояться домашнего образования.
«Еще до пандемии количество семей, перешедших на дистанционное образование за 2019 год увеличилось на 10-15% в зависимости от региона. За неполный 2020 год этот показатель вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Этого не нужно бояться. Мы же не истерим, когда дети учатся рисовать или разговаривать на английском языке дома. Подготовка к экзаменам также проходит дома. Переводом желающих на удаленку мы освободим места в школах для тех, кто хочет продолжить обучение очно», - сказал он.
Ранее представляющая интересы студентов адвокат Флоранс Ленская рассказала на пресс-конференции НСН, что онлайн-обучение приведет к краху российского образования. По ее словам, онлайн-обучение изменит саму образовательную среду, преподаватели не смогут общаться со учениками как прежде.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+25 345 / сут.
Умерли
41 053+589 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+26 882 / сут.
- Врио главы Дагестана госпитализировали с COVID-19
- СМИ: подруга блогера Reeflay скончалась в прямом эфире
- Правительство Армении решило снять ограничения на проведение митингов
- «Полицай» против «комсомольца»: Баста и Шнуров сцепились из-за концерта
- Умерла звезда фильма «Весна на Заречной улице»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru