«Желающих всё больше». Омбудсмен по образованию о переходе на онлайн-обучение

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский на пресс-конференции НСН рассказал, почему не стоит бояться домашнего образования.



«Еще до пандемии количество семей, перешедших на дистанционное образование за 2019 год увеличилось на 10-15% в зависимости от региона. За неполный 2020 год этот показатель вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Этого не нужно бояться. Мы же не истерим, когда дети учатся рисовать или разговаривать на английском языке дома. Подготовка к экзаменам также проходит дома. Переводом желающих на удаленку мы освободим места в школах для тех, кто хочет продолжить обучение очно», - сказал он.



Ранее представляющая интересы студентов адвокат Флоранс Ленская рассказала на пресс-конференции НСН, что онлайн-обучение приведет к краху российского образования. По ее словам, онлайн-обучение изменит саму образовательную среду, преподаватели не смогут общаться со учениками как прежде.

