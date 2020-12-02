«В тапочках на учебу». В ОНФ рассказали об удобстве школ в апарт-комплексах

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» рассказал на пресс-конференции НСН о пользе образовательных учреждений в многофункциональных зданиях для владельцев апартаментов.

Минстрой предложил размещать школы в многофункциональных зданиях и комплексах. По мнению авторов инициативы, подобные решения могут быть чрезвычайно востребованы в малых городах. В тех же зданиях могут размещаться комплексы помещений торгово-развлекательного назначения, атриумы и вокзалы.

Эксперты заявили о недостаточном финансировании безопасности в школе

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук на пресс-конференции НСН рассказал, кому будет удобно размещение школ в многофункциональных зданиях.

«У владельцев апартаментов рядом нет образовательных учреждений, так как апартаменты считаются нежилым помещениями. Однако они используются для жилья. Все чаще звучат сообщения, что надо выводить такую недвижимость в правовое поле. Минстрой хочет дать возможность владельцам апартаментов в тапочках спускаться на нижние этажи и отдавать детей на занятия в дошкольные группы. Вот об этом идет дискуссия», - отметил он.

Ранее Минстрой предложил строить в России пятиэтажные школы. Глава ведомства Владимир Якушев напомнил, что такие школы существовали во времена Советского союза, но потом нормативы этажности пересмотрели из соображений безопасности.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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