«Общество не допустит». Омбудсмен по образованию о школах в ТЦ
Омбудсмен в сфере образования на пресс-конференции НСН не поверил в реализацию инциативы Минстроя по размещению средних общеобразовательных школ в торговых центрах.
Минстрой предложил размещать школы в многофункциональных зданиях и комплексах. По мнению авторов инициативы, подобные решения могут быть чрезвычайно востребованы в малых городах. В тех же зданиях могут размещаться комплексы помещений торгово-развлекательного назначения, атриумы и вокзалы.
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский на пресс-конференции НСН выразил сомнение, что простые школы появятся в торговых центрах.
«Сложно представить размещение в торговом центре средней общеобразовательной школы. Общество этого не допустит. Но если мы говорим об учреждении дополнительного образования, о курсах, кружках, досуговых центрах, то это хороший выход из положения. И эту инициативу общество поддержит абсолютно точно», - отметил он.
Ранее Минстрой предложил строить в России пятиэтажные школы. Глава ведомства Владимир Якушев напомнил, что такие школы существовали во времена Советского союза, но потом нормативы этажности пересмотрели из соображений безопасности.
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