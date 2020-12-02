«Общество не допустит». Омбудсмен по образованию о школах в ТЦ

Власти Москвы усилят контроль за соблюдением мер по COVID-19 в предновогодние дни

Работу нескольких станций столичной подземки ограничат с 12 декабря

Переобучение в центре занятости в Москве с начала года прошли более 15 тысяч человек

К середине декабря в столице установят более тысячи новогодних елок