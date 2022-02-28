01.03.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с заместителем председателя Госдумы Борисом Чернышовым по теме: «Шестой день войны - гуманитарная помощь беженцам Донбасса»

Народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи к России и в связи с этим 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине, в ходе которой по словам Владимира Путина, мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

На сегодняшний день, по сообщениям СМИ, Россия приняла уже более 127 тыс. беженцев из Донбасса – детей, женщин и пожилых людей, которые вынуждены были в условиях диких обстрелов с территории Украины искать убежища в России. Была развернута большая гуманитарная операция: более 70 российских регионов уже размещают и готовятся принять жителей Донбасса, 10 тысяч детей с Донбасса находятся в 14 регионах России – это почти 6000 школьников и 3 тысячи учащихся дошкольных учреждений, несколько сотен колледжей, детские сады и 1200 сирот. Также в полной готовности находятся 700 пунктов временного размещения – на всякий случай – на территории 49 субъектов России. С беженцами работают почти 10 тысяч специалистов.

Каким образом сегодня организована гуманитарная помощь беженцам Донбасса расскажет заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

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