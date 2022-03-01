Чернышов: беженцам из Донбасса помогают молодежь и религиозные общины
Беженцам оказывается не только продовольственная поддержка, но и психологическая, сообщил вице-спикер ГД.
Помощь беженцам из Донбасса оказывают всевозможные организации и институты, людей обеспечивают питанием, одеждой и медикаментами, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.
«Помощь беженцам оказывают общественные организации, государственные институты власти и политические организации. Сейчас беженцам очень нужна одежда, нормальное питание, вода, ряд медикаментов и предметы гигиены. Все это делается. Ростовчане передали несколько тонн воды, десятки килограммов теплой одежды для детей. Все это направляется в пансионаты. В частности, в пансионат «Звезда». В Пермском крае есть многоконфессиональная помощь. Мусульманские общины и наши активисты собирали необходимую гуманитарную помощь. Психологическая, моральная помощь также оказывается», - сказал Чернышов.
По его словам, помощь оказывается абсолютно во всех субъектах России, куда прибыли беженцы. Чернышов отметил, что беженцам помогают и так называемые молодежные парламенты на добровольной основе.
«В Ульяновскую область приехало 645 человек, из них 266 детей. Им также передают различные книги и сказки. Воронежская область, Краснодарский край, Хабаровский край, Архангельская и Астраханская области… Здесь очень важно активное взаимодействие с общественными организациями. И консервы, и картофель, все, что сильно нужно, передаем. Важно отметить и работу молодежных парламентов. В 43 субъектах страны они включились в эту работу, создали центр юридической помощи», - резюмировал Чернышов.
Ранее эксперт Ассоциации военных политологов, доктор политических наук, заведующий кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что россияне в основном поддерживают прием беженцев из Донбасса и помогают им.
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