В Госдуме рассказали, какая помощь нужна беженцам из Донбасса
В первую очередь необходима детская одежда, говорит вице-спикер нижней палаты парламента.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал россиян на добровольных началах помочь беженцам Донбасса, особенно детям. Он сделал заявление в пресс-центре НСН.
«Помочь беженцам может любой желающий. Можно через благотворительные фонды Красного Креста, можно через региональные отделения ЛДПР. Постоянно идет сбор одежды. Если есть возможность, приходите, передавайте. Нескоропортящиеся продукты – консервы. Очень нужна детская одежда, потому что многие ребята приехали практически без всего, с небольшими сумками. Им сейчас крайне нужна поддержка и помощь. Поэтому ко всем обращаюсь, призываю войти в ряды добровольцев и оказать посильную помощь беженцам», - отметил парламентарий.
Эвакуация беженцев из Донбасса в Россию началась в середине февраля на фоне обстрелов со стороны украинских Вооруженных сил у линии соприкосновения. Женщин и детей из ДНР и ЛНР разместили в нескольких российских регионах. Глава ДНР Денис Пушилин обещал, что эвакуация будет временной. По последним данным МЧС, в Россию прибыли 127 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР.
24 февраля началась военная спецоперация России, вместе с российскими войсками пошли в наступление и вооруженные силы республик Донбасса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Премьер Италии заявил о готовности к санкциям против «российских олигархов»
- В Минстрое сопоставили ситуацию на рынке жилья с кризисом 2014 года
- Лавров призвал «вернуть домой» ядерное оружие США
- Шойгу: Российская армия не оккупирует украинскую территорию
- Игги Поп отказался выступать на фестивале Park Live в Москве
- Украинский тренер Воронин ушёл из московского «Динамо»
- Глава ДНР оценил темпы проведения военной операции на Украине
- Маркус Гисдоль освобождён от должности главного тренера ФК «Локомотив»
- Nemiroff аннулировал лицензию на производство своей продукции в РФ
- Заболеваемость COVID-19 снижается в 75 регионах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru