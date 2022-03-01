В Госдуме рассказали, какая помощь нужна беженцам из Донбасса

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал россиян на добровольных началах помочь беженцам Донбасса, особенно детям. Он сделал заявление в пресс-центре НСН.

«Помочь беженцам может любой желающий. Можно через благотворительные фонды Красного Креста, можно через региональные отделения ЛДПР. Постоянно идет сбор одежды. Если есть возможность, приходите, передавайте. Нескоропортящиеся продукты – консервы. Очень нужна детская одежда, потому что многие ребята приехали практически без всего, с небольшими сумками. Им сейчас крайне нужна поддержка и помощь. Поэтому ко всем обращаюсь, призываю войти в ряды добровольцев и оказать посильную помощь беженцам», - отметил парламентарий.

Эвакуация беженцев из Донбасса в Россию началась в середине февраля на фоне обстрелов со стороны украинских Вооруженных сил у линии соприкосновения. Женщин и детей из ДНР и ЛНР разместили в нескольких российских регионах. Глава ДНР Денис Пушилин обещал, что эвакуация будет временной. По последним данным МЧС, в Россию прибыли 127 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР.

24 февраля началась военная спецоперация России, вместе с российскими войсками пошли в наступление и вооруженные силы республик Донбасса.