В Госдуме не заметили полной «изоляции» России
Вице-спикер ГД Борис Чернышов перечислил страны, которые, в отличие от США, услышали Россию.
Президент России Владимир Путин много раз говорил об условиях для безопасности страны, но другие страны не слышат его, а украинцы тащат своих переговорщиков по самому длинному пути, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.
«Министр иностранных дел Китая призвал уважать мнение России. Он призвал сделать то, о чем мы говорим не первый десяток лет! О чем президент России постоянно говорит: услышьте нас, мы просто хотим бе-зо-пас-нос-ти. И вот говорят: полная изоляция России. Но: Индия – нет изоляции с Россией, Китай – нет изоляции с Россией, Латинская Америка – изоляции нет. Все говорят: надо выстраивать переговоры, садитесь за стол переговоров. А украинцы тащат своих переговорщиков по самому длинному пути», - сказал Чернышов.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида».
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