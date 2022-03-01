В Госдуме не заметили полной «изоляции» России

Вице-спикер ГД Борис Чернышов перечислил страны, которые, в отличие от США, услышали Россию. 

Президент России Владимир Путин много раз говорил об условиях для безопасности страны, но другие страны не слышат его, а украинцы тащат своих переговорщиков по самому длинному пути, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.

Совфед назвал успешной спецоперацию России в Донбассе
«Министр иностранных дел Китая призвал уважать мнение России. Он призвал сделать то, о чем мы говорим не первый десяток лет! О чем президент России постоянно говорит: услышьте нас, мы просто хотим бе-зо-пас-нос-ти. И вот говорят: полная изоляция России. Но: Индия – нет изоляции с Россией, Китай – нет изоляции с Россией, Латинская Америка – изоляции нет. Все говорят: надо выстраивать переговоры, садитесь за стол переговоров. А украинцы тащат своих переговорщиков по самому длинному пути», - сказал Чернышов.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:БезопасностьУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры