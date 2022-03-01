«Нет войне... в России!»: Зампред Госдумы о военной операции на Украине
Спецоперация является вынужденной мерой, чтобы не допустить войну в России, заявил НСН Борис Чернышов.
Специальная военная операция на Украине является необходимостью, последний каплей стали заявления Киева о ядерном оружии, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.
«Ситуация страшная. Мы все, конечно, говорим: нет войне! Но мы на войну смотрим по-разному, и мы не хотим допустить войны у нас в России. И то, что делается сейчас, к огромному сожалению, это та необходимость, с которой мы столкнулись», - сказал Чернышов.
Также Чернышов процитировал антироссийские высказывания украинских должностных лиц и националистов запрещенных в РФ движений о русском языке и России. Парламентарий также привел высказывание Владимира Зеленского в 2014 году, когда он еще был «официальным комиком» и выступал перед «карательными отрядами».
«Мужики, низкий вам поклон, что вы защищаете нас от всяких мразей», - процитировал Зеленского депутат. При этом Чернышов задался вопросом: «Это о русских?».
«Последней каплей стало выступление Зеленского в Мюнхене о ядерном оружии. Думаю, что еще много есть тех фактов, которые пока нам неизвестны, но совсем скоро станут достоянием общественности. Тогда мы уже поймем, почему началась спецоперация», - резюмировал Чернышов.
Ранее Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. По его словам, если саммит стран — участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет документ признан Украиной как недействительный вместе с пунктами, которые подписали в 1994 году. Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной, предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения.
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