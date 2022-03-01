«Нет войне... в России!»: Зампред Госдумы о военной операции на Украине

«Мужики, низкий вам поклон, что вы защищаете нас от всяких мразей», - процитировал Зеленского депутат. При этом Чернышов задался вопросом: «Это о русских?».

«Последней каплей стало выступление Зеленского в Мюнхене о ядерном оружии. Думаю, что еще много есть тех фактов, которые пока нам неизвестны, но совсем скоро станут достоянием общественности. Тогда мы уже поймем, почему началась спецоперация», - резюмировал Чернышов.

Ранее Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. По его словам, если саммит стран — участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет документ признан Украиной как недействительный вместе с пунктами, которые подписали в 1994 году. Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной, предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения.

