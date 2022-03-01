«Если не Лавров, то Шойгу»: В Госдуме заявили, что Россия будет отвечать решительно

«Нам нужны спокойствие и безопасность! Но когда нас не слышат, то… И это уже не шутка: когда международные политики отказываются говорить с главой МИД Лавровым, они начинают говорить с министром обороны Шойгу», - сказал Чернышов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако страна будет стремиться к ее демилитаризации. Следом выступил президент Украины Владимир Зеленский и заявил, что Киеву не нужна «ни холодная, ни горячая, ни гибридная война».

