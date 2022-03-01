«Если не Лавров, то Шойгу»: В Госдуме заявили, что Россия будет отвечать решительно
Россия не будет менять свою позицию, заявил НСН Борис Чернышов.
Когда международные политики не могут договориться с Россией дипломатическим путем, следом сразу идут разговоры с министром обороны Сергеем Шойгу, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.
«Нам нужны спокойствие и безопасность! Но когда нас не слышат, то… И это уже не шутка: когда международные политики отказываются говорить с главой МИД Лавровым, они начинают говорить с министром обороны Шойгу», - сказал Чернышов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако страна будет стремиться к ее демилитаризации. Следом выступил президент Украины Владимир Зеленский и заявил, что Киеву не нужна «ни холодная, ни горячая, ни гибридная война».
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