«Если не Лавров, то Шойгу»: В Госдуме заявили, что Россия будет отвечать решительно

Россия не будет менять свою позицию, заявил НСН Борис Чернышов. 

Когда международные политики не могут договориться с Россией дипломатическим путем, следом сразу идут разговоры с министром обороны Сергеем Шойгу, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.

«За что они боролись, на то и напоролись»: Лысаков о спецоперации на Донбассе

«Нам нужны спокойствие и безопасность! Но когда нас не слышат, то… И это уже не шутка: когда международные политики отказываются говорить с главой МИД Лавровым, они начинают говорить с министром обороны Шойгу», - сказал Чернышов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако страна будет стремиться к ее демилитаризации. Следом выступил президент Украины Владимир Зеленский и заявил, что Киеву не нужна «ни холодная, ни горячая, ни гибридная война».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:УкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры