В Госдуме не исключили использование Украиной ядерного оружия против России
1 марта 202212:29
Анастасия Белихова
Из европейских стран на Украину поставлялись горы оружия, заявил НСН Борис Чернышов.
Если бы реальные решения по размещению на Украине ядерного оружия были исполнены, оно было бы направлено на Россию, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.
«Куда были бы направлены ядерные ракеты? Я уверен, что не на Варшаву, а на Москву. Все это безумно страшно, плохо. Но нам нужно было себя защищать. Мы видели, как горы оружия летят из европейских стран, из Америки в Киев. Как они размещаются. Мы слышали, как обстреливали Донецк и Луганск. Мы должны были молчать? Я уверен, что нет», - сказал Чернышов.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru