17.03.2018 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Самозапрет на кредиты и новые уловки мошенников»

С 1 марта 2025 года любой гражданин может оформить запрет на выдачу займа на свое имя через портал “Госуслуги”. Это новая возможность для россиян обезопасить себя от мошеннических займов и импульсивных покупок в долг. За два дня действия закона самозапрет на кредиты установили 1,7 млн россиян. А по состоянию на 11 марта заявление о самозапрете на получение кредитов и займов подали уже 5 млн человек, сообщило Минцифры. Чаще всего этой услугой пользуются жители Москвы, где подана 951 тысяча заявлений, Петербурга (388 тысяч) и Московской области (307 тысяч). При этом, по заявлению экспертов, граждане с оформленным самозапретом на кредиты начали занимать деньги у банков и микрофинансовых организаций. Цель — не платить по кредиту. Также мошенники начали использовать самозапрет на кредиты как легенду для хищения денег у россиян.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

Самозапрет. Как сегодня он работает?

Как долго будет действовать самозапрет и распространяется ли он на кредитные карты?

Поможет ли самозапрет снизить количество мошеннических операции?

Если после самозапрета на кредиты мошеники все же смогут взять на гражданина кредит, как это будет регулироваться?

Зачем граждане пытаются брать кредиты после самозапрета?

Какая ответственность грозит, тем гражданам, кто после самозапрета возьмет кредит?

На сколько часто жертве мошенничества с кредитами удается вернуть свои средства?

Какие новые виды мошенничества появились сегодня?

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя Комитет Государственной Думы по финансовому рынку, соавтор законопроекта Константин Бахарев;

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян;

Председатель Московской Коллегии Адвокатов "Александр Симонов и партнёры", почетный адвокат РФ Александр Симонов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

