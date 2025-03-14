17.03.2018 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Самозапрет на кредиты и новые уловки мошенников»
С 1 марта 2025 года любой гражданин может оформить запрет на выдачу займа на свое имя через портал “Госуслуги”. Это новая возможность для россиян обезопасить себя от мошеннических займов и импульсивных покупок в долг. За два дня действия закона самозапрет на кредиты установили 1,7 млн россиян. А по состоянию на 11 марта заявление о самозапрете на получение кредитов и займов подали уже 5 млн человек, сообщило Минцифры. Чаще всего этой услугой пользуются жители Москвы, где подана 951 тысяча заявлений, Петербурга (388 тысяч) и Московской области (307 тысяч). При этом, по заявлению экспертов, граждане с оформленным самозапретом на кредиты начали занимать деньги у банков и микрофинансовых организаций. Цель — не платить по кредиту. Также мошенники начали использовать самозапрет на кредиты как легенду для хищения денег у россиян.
В ходе пресс-конференции участники расскажут:
- Самозапрет. Как сегодня он работает?
- Как долго будет действовать самозапрет и распространяется ли он на кредитные карты?
- Поможет ли самозапрет снизить количество мошеннических операции?
- Если после самозапрета на кредиты мошеники все же смогут взять на гражданина кредит, как это будет регулироваться?
- Зачем граждане пытаются брать кредиты после самозапрета?
- Какая ответственность грозит, тем гражданам, кто после самозапрета возьмет кредит?
- На сколько часто жертве мошенничества с кредитами удается вернуть свои средства?
- Какие новые виды мошенничества появились сегодня?
Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя Комитет Государственной Думы по финансовому рынку, соавтор законопроекта Константин Бахарев;
- Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян;
- Председатель Московской Коллегии Адвокатов "Александр Симонов и партнёры", почетный адвокат РФ Александр Симонов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8