В Госдуме рассказали, как самозапрет влияет на кредитную историю граждан

Установка самозапрета на кредиты не влияет на кредитную историю заемщика, заявил в пресс-центре НСН Константин Бахарев.

Установка самозапрета на кредиты не влияет на кредитную историю заемщика, заявил в пресс-центре НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, соавтор законопроекта о самозапрете на кредиты и займы Константин Бахарев.

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«Самозапрет на кредиты не повлияет на кредитную историю гражданина. Этот вопрос обсуждался еще на стадии принятия законопроекта. Для нас, для авторов этого законопроекта, было принципиально, чтобы наличие самозапрета не ухудшало кредитную историю заемщика. Иначе не стоило бы этим всем заниматься», - сказал собеседник НСН.
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В свою очередь президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил, что самозапрет на кредиты говорит банкам о том, что перед ними добросовестный заемщик.

«Это абсолютно очевидно, что самозапрет ни коим образом не ухудшает кредитную историю, а наоборот даже в некотором смысле это говорит о добросовестности клиента банка, что он сам ограничивает себя», - отметил эксперт.

Закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта. Банки и МФО по заявлению гражданина могут ограничить возможность заключать с ним договоры на потребительские кредиты, кроме ипотечных, автомобильных и образовательных кредитов с господдержкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Для установления либо снятия запрета россиянину следует подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй через портал госуслуг или многофункциональный центр.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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