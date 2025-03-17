В Госдуме рассказали, как самозапрет влияет на кредитную историю граждан

В свою очередь президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил, что самозапрет на кредиты говорит банкам о том, что перед ними добросовестный заемщик.



«Это абсолютно очевидно, что самозапрет ни коим образом не ухудшает кредитную историю, а наоборот даже в некотором смысле это говорит о добросовестности клиента банка, что он сам ограничивает себя», - отметил эксперт.

Закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта. Банки и МФО по заявлению гражданина могут ограничить возможность заключать с ним договоры на потребительские кредиты, кроме ипотечных, автомобильных и образовательных кредитов с господдержкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Для установления либо снятия запрета россиянину следует подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй через портал госуслуг или многофункциональный центр.

