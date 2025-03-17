«Банки были против»: В России три миллиона граждан установили самозапрет на кредиты

С 1 марта 2025 года уже более трех миллионов россиян воспользовались услугой самозапрета на оформление кредитных договоров, заявил в пресс-центре НСН Константин Бахарев.

Объемы кредитного мошенничества увеличились из-за роста числа кредитов, выдаваемых онлайн, а также из-за закона, предусматривающего финансовую ответственность для банков за перевод собственных средств клиентов мошенникам, заявил в пресс-центре НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, соавтор законопроекта о самозапрете на кредиты и займы Константин Бахарев.

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«С 1 марта 2025 года уже более трех миллионов россиян воспользовались услугой самозапрета на оформление кредитных договоров. В прошлом созыве нам не удалось принять этот законопроект. Банки, мягко говоря, были против нашей инициативы. Например, глава одного из крупнейших российских банков сказал мне, что мы им искусственно сужаем клиентскую воронку. Банкиров можно понять, ведь их прибыль является одним из основных критериев их деятельности. Поворотным моментом стало то, что объемы кредитного мошенничества резко выросли. Это произошло из-за роста выдач кредитов в онлайне, а также из-за принятого закона, предусматривающего финансовую ответственность для банков за перевод собственных средств клиентов мошенникам», - сказал собеседник НСН.

Закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта. Банки и МФО по заявлению гражданина могут ограничить возможность заключать с ним договоры на потребительские кредиты, кроме ипотечных, автомобильных и образовательных кредитов с господдержкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Для установления либо снятия запрета россиянину следует подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй через портал госуслуг или многофункциональный центр.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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