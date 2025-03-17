«До 10 лет лишения свободы»: Адвокат о махинациях с самозапретами на кредиты

Средний возраст мошенников в области информационных технологий - 20-27 лет, заявил в пресс-центре НСН Александр Симонов.

Молодежь, пытающаяся оформить кредит при самозапрете, хочет «протестировать» систему, воспринимая это как игру, однако за такие нарушения предусмотрены большие тюремные сроки, заявил в пресс-центре НСН председатель Московской Коллегии Адвокатов «Александр Симонов и партнеры», почетный адвокат РФ Александр Симонов.

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«По статистике, средний возраст мошенников в области информационных технологий - 20-27 лет. Естественно, в этом возрасте люди думают, что те действия, которые они совершают, - просто какая-то игра ради любопытства. Однако они забывают, что таким образом совершают уголовно наказуемое преступление, за которые предусмотрены довольно большие сроки - до 10 лет лишения свободы. Сейчас имеются случаи, когда граждане просто пытаются тестировать систему, оформляя самозапрет, а потом направляясь получать кредит. Когда их задерживают, они говорят, что просто пытались тестировать систему. За такие деяния можно получить реальный срок», - сказал собеседник НСН.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН призвал ввести символическую плату за установку самозапрета на кредиты.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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