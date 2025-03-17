«Очень разумно!»: Почему самозапрет не распространяется на ипотеку и автокредиты
Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН выступил против введения автоматического самозапрета на кредиты, если человек давно не оформлял займы.
Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН назвал мудрым ходом законодателей нераспространение самозапрета на кредиты на ипотеку, покупку автомобиля и образовательные займы.
«Очень логично то, что самозапрет не распространяется на автомобильные кредиты и ипотеку. Это очень мудро, потому что если это обеспеченный кредит, то минимизируется возможность аферы. Ипотека обеспечен, автокредит и образовательный кредит тоже. Грамотно указаны эти ограничения. То же самое с кредитными картами - если у вас есть действующие карты на момент установки самозапрета, то они продолжают работать. После установки самозапрета взять кредитную не получится. Некоторые банки предлагают ввести автозапрет: если человек длительное время не берет кредит, то на него автоматически можно наложить запрет. Вот здесь уже мы возражаем, потому что это не добровольно. Банки не теряют средства на самозапрете, основная нагрузка ложится на Бюро кредитных историй», - сказал собеседник НСН.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, соавтор законопроекта о самозапрете на кредиты и займы Константин Бахарев заявил в пресс-центре НСН, что объемы кредитного мошенничества увеличились из-за роста числа кредитов, выдаваемых онлайн, а также из-за закона, предусматривающего финансовую ответственность для банков за перевод собственных средств клиентов мошенникам.
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