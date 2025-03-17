Депутат анонсировал законопроект для защиты пожилых граждан от мошенников
Не все россияне могут противостоять мошенника, поэтому будет разработан законопроект, согласно которому человек сможет назначать доверенное лицо, которое сможет подтверждать или отклонять переводы больших сумм денег, сказал в пресс-центре НСН Константин Бахарев.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, соавтор законопроекта о самозапрете на кредиты и займы Константин Бахарев в пресс-центре НСН анонсировал законопроект, согласно которому люди смогут назначать список доверенных лиц, согласие которых потребуется для совершения крупных денежных переводов.
«Мы сейчас готовимся принять законопроект, защищающий граждан, которые не обладают в силу тех или иных причин финансовой грамотностью. Этот законопроект подразумевает создание института доверенных лиц. Это будет особенно актуально для лиц пожилого возраста. Не все наши граждане готовы противостоять психологическому воздействию мошенников и адекватно реагировать на те уловки, которые мошенники для них выставляют. Если же наш законопроект будет принят, то у таких людей будет возможность назначить из числа своих родственников или близких людей доверенное лицо, с которым банки обязаны будут согласовывать крупные финансирование операции по счетам и картам клиента в определенных лимитах. Речь идет о крупных переводах денежных средств. Если в течение 12 часов доверенное лицо не согласует эту операцию, то банк будет обязан её отклонить», - сказал собеседник НСН.
Ранее Бахарев заявил в пресс-центре НСН, что объемы кредитного мошенничества увеличились из-за роста числа кредитов, выдаваемых онлайн, а также из-за закона, предусматривающего финансовую ответственность для банков за перевод собственных средств клиентов мошенникам.
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