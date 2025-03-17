«Чтобы не игрались!»: Банки призвали доработать закон о самозапрете на кредиты

Люди должны платить символические деньги за возможность устанавливать самозапрет на кредиты, сказал в пресс-центре НСН Гарегин Тосунян.

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН призвал ввести символическую плату за установку самозапрета на кредиты.

Мошенники начали пользоваться самозапретом на кредиты для обмана граждан
«Инициатива о самозапрете рассматривается мной исключительно в позитивном ключе, потому что фактически гражданам дали возможность самим принимать дополнительные меры по защите от мошенников. Тут никого ни к чему не принуждают, просто дают возможность. Нормальные рыночные банки прекрасно понимали, что, предлагая такую возможностью своим клиентам, они тоже защищаются от мошенников. Единственное замечание, которое я прошу учесть: когда даешь любому участнику рынка дополнительную возможность, это требует серьезных затрат. Неправильно бесплатно давать всем эту информацию. Пусть плата будет символичной, но чтобы клиенты не игрались: сегодня ввел самозапрет, завтра отозвал, послезавтра снова ввел - все это бесплатно. Пусть это будет по минимальной стоимости - 100-150 рублей, но люди должны нести ответственность за ту возможность, которой они сами решили воспользоваться», - сказал собеседник НСН.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, соавтор законопроекта о самозапрете на кредиты и займы Константин Бахарев в пресс-центре НСН заявил, что с 1 марта 2025 года уже более трех миллионов россиян воспользовались услугой самозапрета на оформление кредитных договоров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москва
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