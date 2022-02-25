02.03.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «С новым законопроектом «о похоронном деле» умирать станет дороже…»

Впервые с 1996 года Госдума может принять новый закон о похоронном деле. В нем предлагается создать единый реестр похоронных контор и лицензировать деятельность ритуальных компаний с возможностью формирования тарифов на захоронение органами местного самоуправления. Благодаря новому законопроекту власти планируют решить проблему брошенных могил и сделать похороны госуслугой, то есть убрать излишние частные поборы. Однако, на деле россиян может ожидать резкое повышение стоимости похоронных услуг, эта волна прокатится от Москвы по всей России, принося цены на подзахоронение — около 100 тыс. руб., на захоронение от 400 тыс., и таким образом, ритуальный рынок вернется в новые 90-е.

В ходе пресс-конференции участники обсудят актуальные проблемы в ритуальной сфере и вопросы совершенствования нового законопроекта.

Участники пресс-конференции:

Антон Авдеев , член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям;

, член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям; Елизавета Потемкина, юрист в ритуальной области.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



