«Запрещается выходить на клиента»: Депутат Разворотнева о работе похоронных компаний

Автор нового законопроекта о похоронном деле Светлана Разворотнева отметила, что необходимо следить за защитой персональных данных в этой области. 

Депутат Госдумы РФ, автор нового законопроекта о похоронном деле Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН рассказала, что теперь представителям похоронного бизнеса будет запрещено самостоятельно выходить на клиентов.

«Законопроект устанавливает запрет в инициативном порядке выходить представителям похоронного бизнеса на клиента, навязывать ему какие-то услуги, пока клиент не обратился. Запрещается эти услуги предлагать в любом другом месте, кроме специализированного бюро. Есть требования о защите персональных данных, потому что у нас, к сожалению, часто бывает так, что человек еще ну умер, а пороги родственников обивают представители похоронного бизнеса», - отметила она.

Ранее депутат рассказала, что новый закон о похоронном деле призван защитить граждан от некачественных услуг.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектРитуальные Услуги
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